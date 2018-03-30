2018-03-30T08:07:08+03:00
Экономика

Кудрин прогнозирует повышение пенсионного возраста в России в течение 10-16 лет

Ежегодно число работающих граждан в стране сокращается на 0,5-1 миллиона человек
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава Центра стратегических разработок Алексей КудринГлава Центра стратегических разработок Алексей КудринФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В России пенсионный возраст могут повысить в течение 10-16 лет. Такое мнение высказал руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин.

«Дело в том, что количество работающего населения ежегодно уменьшается на 0,5-1 миллиона человек, а количество пенсионеров растет. Поэтому всех собираемых налогов не хватает для обеспечения достойной пенсии», - пояснил он в эфире «Россия 1».

По его словам, граждане смогут чествовать себя уверенно, когда темп роста ВВП в России с примерно 1,5% вырастет до 3,5 %. Он также отметил, что необходимо стремиться к мировым стандартам размера пенсий на уровне 50-60% от своей зарплаты против 30%, начисляемых в среднем сегодня.

«Только при таких условиях, при своевременном проведении необходимых реформ, пенсионеры будут жить достойно», — констатировал экс-министр.

Напомним, сайт kp.ru цитировал слова министра экономического развития Максима Орешкина, который сообщал, что в правительстве обсуждают вопрос повышения пенсионного возраста.

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