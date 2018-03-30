Китайского насильника и убийцу приговорили к смертной казни

СЕГОДНЯ 08:23 2018-03-30T08:23:53+03:00

Гао Ченъюн бесчеловечно расправился с 11 женщинами, самой младшей из которых было лишь 8 лет

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Серийный убийца и насильник Гао Чэнъюн, прославившийся своей жестокостью и бесчеловечностью, был приговорен к высшей мере наказания - смертной казни. Такое решение в пятницу, 30 марта, принял суд городского округа Байинь китайской провинции Ганьсу.

Именно здесь в период с 1988 по 2002 год произошло десять случаев изнасилований с убийствами, жертвами которых стали 11 женщин. Самой младшей из них было всего 8 лет.

В августе 2001 года министерство общественной безопасности взяло расследование под свой контроль, однако оно никак не продвигалось, или лишь весной 2015 года департамент провинции Ганьсу вновь поднял дело. Изучение отпечатков пальцев и анализы ДНК позволили установить личность убийцы. В результате Гао Чэнъюн был арестован 26 августа 2016 года - спустя почти 30 лет после своего первого преступления.

При вынесении ему приговора суд учет все обстоятельства, способы надругательств и последствия данных действий. Так, гражданин КНР был признан виновным в совершении умышленных убийств, изнасилований, надругательств над трупами и разбойных нападений. Помимо вынесения смертного приговора, суд также пожизненно лишил обвиняемого всех политических прав, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что летом прошлого года к казни в Китае был приговорен также житель провинции Юньнань, который убил своих родителей, а после забил киркой 17 соседей.