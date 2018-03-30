У владелицы ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове прошли обыски
В квартире генерального директора компании "Кемеровский кондитерский комбинат" и владелицы торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове Юлии Богдановой прошли обыски. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По ее словам, в ближайшее время Богдановой будет предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что предпринимательница никак не реагировала на сообщения сотрудников о неполадках в системе пожарной безопасности, предпочитая заниматься сдачей торговых помещений в аренду.
Между тем, именно из-за того, что 25 марта сигнализация в ТЦ "Зимняя вишня" была отключена, а эвакуационные выходы заблокированы, многие люди не смогли выбраться из огненной ловушки.
Напомним, что в результате пожара в кемеровском торговом комплексе погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Возгорание произошло на четвертом этаже ТЦ, где находился детский городок. По одной из версий, причиной трагедии стала неисправность проводки.
Кто должен ответить за трагедию в Кемерове?.Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове»