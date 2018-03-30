У владелицы ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове прошли обыски

СЕГОДНЯ 09:32 2018-03-30T09:44:44+03:00

В ближайшее время Юлии Богдановой будет предъявлено уголовное обвинение

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В квартире генерального директора компании "Кемеровский кондитерский комбинат" и владелицы торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове Юлии Богдановой прошли обыски. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, в ближайшее время Богдановой будет предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что предпринимательница никак не реагировала на сообщения сотрудников о неполадках в системе пожарной безопасности, предпочитая заниматься сдачей торговых помещений в аренду.

Между тем, именно из-за того, что 25 марта сигнализация в ТЦ "Зимняя вишня" была отключена, а эвакуационные выходы заблокированы, многие люди не смогли выбраться из огненной ловушки.

Напомним, что в результате пожара в кемеровском торговом комплексе погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Возгорание произошло на четвертом этаже ТЦ, где находился детский городок. По одной из версий, причиной трагедии стала неисправность проводки.