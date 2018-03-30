В Совфеде одобрили решение о закрытии генконсульства США в Петербурге

СЕГОДНЯ 10:20 2018-03-30T10:20:26+03:00

Удивляет сенаторов лишь позиция американцев, которые считают, что Россия не должна принимать ответных мер

Изменить размер текста: A A

Решение российских властей о высылке из страны 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге является абсолютно правильным. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"На мой взгляд — абсолютно правильное решение. Удивляет позиция США — они вдруг начали заявлять, что, якобы, имеют право высылать дипломатов и закрывать консульства, а вот Россия никаких ответных шагов предпринимать не должна", - цитирует телеканал RT сенатора.

Цеков подчеркнул, что такой взгляд американцев на данную ситуацию свидетельствует об их намерении и дальше усугублять отношения между нашими странами.

По словам сенатора, США и Великобритания, которая ранее выслала из страны 23 российских дипломатов, уже сейчас выглядят "очень глупо, но никаких улучшений пока не видно".

Напомним, что очередная волна русофобии накрыла Европу после того, как в начале марта этого года разладились отношения между РФ и Британией. Многие западные страны решили поддержать Лондон и также объявили персонами нон-грата ряд наших дипломатов.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что на родину придется вернуться более чем 150 сотрудникам российской дипмиссии.