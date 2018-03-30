2018-03-30T10:48:41+03:00
В мире

Гитарист Rolling Stones Ронни Вуд окончательно победил рак легких

Музыкант снова наслаждается жизнью и готовится к очередному турне
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Музыкант Ронни ВудМузыкант Ронни ВудФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Гитарист легендарной британской рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуд полностью вылечился от рака легких. Об этом журналистам рассказал сам музыкант.

"Я проверялся на протяжении трех месяцев, всё было чисто, и врачи сказали мне идти и наслаждаться жизнью", — заявил Вуд.

Он подчеркнул, что в рамках лечения ему провели операцию и удалили часть легкого.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что на такие меры пришлось пойти, поскольку музыкант отказался проходить курс химеотерапии, боясь потерять свои волосы. Вуд остался очень рад предоставленной возможности остаться с шевелюрой.

"Слава Богу. Кто-то там наверху любит меня", - сказал гитарист в интервью изданию Metro.

В настоящий момент музыкант готовиться к очередным гастролям вместе с другими участниками The Rolling Stones.

Между тем, напомним, что страшный диагноз члену рок-группы поставили еще в мае прошлого года во время планового осмотра. Тогда сам Вуд признался, что не удивлен, ведь его образ жизни нельзя назвать здоровым - музыкант страдает наркотической и алкогольной зависимостями.

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