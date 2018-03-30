2018-03-30T10:52:14+03:00
Политика

Турция отвергла предложение Франции быть посредником в диалоге с курдами в Сирии

Ранее с соответствующей инициативой выступил Эммануэль Макрон
Алексей КАРЕЛИН
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В Турции считают, что Франция пытается легализовать SDF, в то время как Анкара считает группировку террористической.В Турции считают, что Франция пытается легализовать SDF, в то время как Анкара считает группировку террористической.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Анкара не принимает предложение президента Франции Эммануэля Макрона о помощи в установлении диалога между Турцией и «Сирийскими демократическими силами» (SDF). Об этом заявил в своем микроблоге Twitter представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Мы отвергаем далекий от серьезности подход относительно "диалога, контактов и посредничества" между Турцией и террористической структурой (SDF)», - написал Калын.

В Турции считают, что Франция пытается легализовать SDF, в то время как Анкара считает группировку террористической. По версии Турции, SDF связана с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Несмотря на отказ Франции в посредничестве Калын замечает, что страны остаются друзьями и союзниками.

Как сообщал сайт kp.ru, Макрон встретился с делегацией SDF. На встрече он выразил поддержку сирийским курдам и предложил помочь в установлении диалога между SDF. и Турцией.

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