Турция отвергла предложение Франции быть посредником в диалоге с курдами в Сирии

СЕГОДНЯ 10:52 2018-03-30T10:52:14+03:00

В Турции считают, что Франция пытается легализовать SDF, в то время как Анкара считает группировку террористической. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Анкара не принимает предложение президента Франции Эммануэля Макрона о помощи в установлении диалога между Турцией и «Сирийскими демократическими силами» (SDF). Об этом заявил в своем микроблоге Twitter представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Мы отвергаем далекий от серьезности подход относительно "диалога, контактов и посредничества" между Турцией и террористической структурой (SDF)», - написал Калын.

В Турции считают, что Франция пытается легализовать SDF, в то время как Анкара считает группировку террористической. По версии Турции, SDF связана с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Несмотря на отказ Франции в посредничестве Калын замечает, что страны остаются друзьями и союзниками.

Как сообщал сайт kp.ru, Макрон встретился с делегацией SDF. На встрече он выразил поддержку сирийским курдам и предложил помочь в установлении диалога между SDF. и Турцией.