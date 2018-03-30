Турция отвергла предложение Франции быть посредником в диалоге с курдами в Сирии
Анкара не принимает предложение президента Франции Эммануэля Макрона о помощи в установлении диалога между Турцией и «Сирийскими демократическими силами» (SDF). Об этом заявил в своем микроблоге Twitter представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Мы отвергаем далекий от серьезности подход относительно "диалога, контактов и посредничества" между Турцией и террористической структурой (SDF)», - написал Калын.
В Турции считают, что Франция пытается легализовать SDF, в то время как Анкара считает группировку террористической. По версии Турции, SDF связана с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.
Несмотря на отказ Франции в посредничестве Калын замечает, что страны остаются друзьями и союзниками.
Как сообщал сайт kp.ru, Макрон встретился с делегацией SDF. На встрече он выразил поддержку сирийским курдам и предложил помочь в установлении диалога между SDF. и Турцией.