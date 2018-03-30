В Турции автобус с нелегалами врезался в мачту освещения, погибли 17 человек

СЕГОДНЯ 10:57 2018-03-30T10:57:27+03:00

Рассчитанный всего на 14 пассажиров, автобус был набит мигрантами под завязку

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Порядка 17 человек погибло в Турции в результате дорожно-транспортного происшествия. Все погибшие являлись нелегальными трудовыми мигрантами из соседних Ирана и Пакистана .

Трагический инцидент произошел в провинции Ыгдыр. Нелегалы ехали в микроавтобусе в направлении города Карс. Водитель не справился с управлением и врезался в мачту освещения, машина загорелась, пассажиры начали в панике выбираться из нее на дорогу.

В этот момент к месту аварии на скорости приблизился еще один микроавтобус, который тоже перевозил нелегальных мигрантов. Шофер не успел затормозить и сбил несколько человек.

В общей сложности в автобусах находились более 50 человек, 17 человек скончались на месте, среди них и водитель автобуса. 36 человек получили травмы различной степени тяжести, пишут турецкие СМИ.

В настоящее время все пострадавшие доставлены в местные больницы и находятся под усиленным присмотром медиков. Состояние большинства из них оценивается, как стабильно-тяжелое.

В настоящее время на месте ЧП работают полицейские. Выяснилось, что основной причиной трагедии стал внушительный перегруз. Как оказалось автобус был рассчитан на максимум 14 пассажиров.