2018-03-30T11:33:13+03:00
В мире

Госдума отреагировала на слова Трампа о том, что США без труда выиграет гонку вооружений у России

В российском парламенте посоветовали хозяину Овального кабинета подружиться с реальностью и побольше думать о мире
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Россия давным-давно опередила США в создании новых видов вооружений, подчеркнули в ГосдумеРоссия давным-давно опередила США в создании новых видов вооружений, подчеркнули в ГосдумеФото: REUTERS
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Недавние бравурные слова главы Белого дома Дональда Трампа в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, о том, что США без проблем победят РФ в гонке вооружений, если она вдруг начнется, прокомментировали в Государственной Думе.

Как отметил зампред комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин, американский лидер немного запоздал с подобными заявлениями. Гонки вооружений не будет уже по определению.

«В своем недавнем послании Федеральному собранию Владимиром Путиным были чётко обозначены новые образцы вооружения, которые дают возможность говорить о том, что мы ушли на десятки лет вперёд от США. Это позволяет избежать соответствующую гонку», — отметил он.

Швыткин также подчеркнул, что российская сторона не заинтересована в подобного рода соперничестве с США. К тому же, в российском государстве хватает более важных дел, которые требуют безотлагательных решений.

«Мы заняты внутриполитическими вопросами, занимаемся экономикой, увеличиваем бюджеты на социальные нужды населения, но одновременно реагируем на внешние угрозы», — отметил депутат, посоветовав американскому президенту больше думать о мире и меньше - о войнах.

Как сообщал ранее сайт kp.ru со ссылкой на американские СМИ, глава Белого дома Дональд Трамп в недавнем телефонном разговоре 20 марта с президентом России Владимиром Путиным обмолвился, что-де если возникнет в мире гонка вооружений, то Штаты ее выиграют без особых проблем.

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