2018-03-30T11:40:10+03:00
В мире

Создателю неудачного бюста Криштиану Роналду дали второй шанс

Новая скульптура получилась гораздо более похожей на знаменитого футболиста [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Португальский футболист, выступающий за ФК "Реал Мадрид", Криштиану РоналдуПортугальский футболист, выступающий за ФК "Реал Мадрид", Криштиану РоналдуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В марте прошлого года в социальных сетях и средствах массовых информации активно обсуждали бюст одного из лучших футболистов мира Криштиану Роналду. Скульптура, установленная в аэропорту острова Мадейра, многим показалась довольно забавной и совсем не отражающей черты лица знаменитого португальца.

Все уже начали забывать о случившемся, когда в конце 2017 года спортивный новостной сайт Bleacher Report предложил автору неудачного бюста, 41-летнему Эмануэлю Хорхе да Силва Сантосу попробовать еще раз. Сначала мужчина категорически отказывался, но потом решил, что это может стать отличным шансом для демонстрации своих настоящих способностей.

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March 29, 2017: Emanuel Santos' first Cristiano Ronaldo sculpture is unveiled in Madeira. March 29, 2018: We gave him a second chance.
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"Я снова создал бюст, чтобы показать людям, что я не такой, каким меня обрисовали СМИ. Конечно, я опасаюсь реакции людей на новую скульптуру, но если негативные комментарии и появятся, то мы будем готовы", - приводятся слова Сантоса на сайте издания.

Другие скульпторы посоветовали начинающему мастеру сделать эмоции бюста более сдержанными, поскольку это выглядит эстетично. Именно поэтому теперь улыбка спортсмена будет менее открытой и вызывающей.

"Я думаю, что хочу оставить положительный след в истории, чтобы мой сын мог гордиться мной", - подытожил Сантос.

Напомним, что скульптура Роналду появилась однажды и в Москве. Правда она была сделала изо льда и быстро растаяла, но тоже успел вызвать резонанс в соцсетях. Некоторые говорили о том, что ледяной футболист ни чуть не лучше своего бронзового собрата на острове Мадейра, а кто-то вставал на защиту скульптуры, объясняя почти полное отсутствие схожести виной материала, из которого она сделана, передает сайт kp.ru.

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Автор пугающего бюста Роналду снова попробовал изобразить футболиста
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