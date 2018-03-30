Создателю неудачного бюста Криштиану Роналду дали второй шанс

СЕГОДНЯ 11:27 2018-03-30T11:40:10+03:00

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В марте прошлого года в социальных сетях и средствах массовых информации активно обсуждали бюст одного из лучших футболистов мира Криштиану Роналду. Скульптура, установленная в аэропорту острова Мадейра, многим показалась довольно забавной и совсем не отражающей черты лица знаменитого португальца.

Все уже начали забывать о случившемся, когда в конце 2017 года спортивный новостной сайт Bleacher Report предложил автору неудачного бюста, 41-летнему Эмануэлю Хорхе да Силва Сантосу попробовать еще раз. Сначала мужчина категорически отказывался, но потом решил, что это может стать отличным шансом для демонстрации своих настоящих способностей.

brfootball March 29, 2017: Emanuel Santos' first Cristiano Ronaldo sculpture is unveiled in Madeira. March 29, 2018: We gave him a second chance.

"Я снова создал бюст, чтобы показать людям, что я не такой, каким меня обрисовали СМИ. Конечно, я опасаюсь реакции людей на новую скульптуру, но если негативные комментарии и появятся, то мы будем готовы", - приводятся слова Сантоса на сайте издания.

Другие скульпторы посоветовали начинающему мастеру сделать эмоции бюста более сдержанными, поскольку это выглядит эстетично. Именно поэтому теперь улыбка спортсмена будет менее открытой и вызывающей.

"Я думаю, что хочу оставить положительный след в истории, чтобы мой сын мог гордиться мной", - подытожил Сантос.

Напомним, что скульптура Роналду появилась однажды и в Москве. Правда она была сделала изо льда и быстро растаяла, но тоже успел вызвать резонанс в соцсетях. Некоторые говорили о том, что ледяной футболист ни чуть не лучше своего бронзового собрата на острове Мадейра, а кто-то вставал на защиту скульптуры, объясняя почти полное отсутствие схожести виной материала, из которого она сделана, передает сайт kp.ru.