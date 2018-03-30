2018-03-30T11:34:03+03:00
В мире

Наследный принц Саудовской Аравии: через 10-15 лет, вероятно, начнется война с Ираном

Эр-Рияд обвиняет иранское руководство во вмешательстве в арабские дела
Алексей КАРЕЛИН
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Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль СаудНаследный принц Мухаммед бен Сальман Аль СаудФото: REUTERS
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Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд предупредил, что через 10-15 лет страна может перейти в режим войны с Ираном, если международное сообщество не окажет давление на Тегеран. Ранее Эр-Рияд разорвал с Тегераном дипломатические отношения, так как считает, что иранское руководство поддерживает йеменских повстанцев.

«Мы должны добиться избежания военного конфликта. Если мы не сумеем этого сделать, у нас через 10-15 лет, вероятно, начнется война с Ираном», - заявил наследный принц Саудовской Аравии в интервью The Wall Street Journal.

Кронпринц высказался за ужесточение санкций Запада против Ирана.

Как сообщал сайт kp.ru, 26 марта ПВО Саудовской Аравии перехватили семь баллистических ракет, выпущенных с территории Йемена. Как полагают в Эр-Рияде, ракеты запустило мятежное движение хуситов «Ансар Аллах», которое якобы вооружает Иран.

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