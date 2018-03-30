Военные Израиля убили палестинца, приблизившегося к границе сектора Газа
В ночь на пятницу, 30 марта на границе с сектором Газа был убит один палестинец. Такое заявление сделали в пресс-службе Армии обороны Израиля.
По словам военных, поздно ночью двое мужчин подошли слишком близко к разделительному забору и начали осуществлять странные действия на земле. В результате по ним был дан залп из танкового орудия, ставший причиной гибели одного человека. По данным агентства Reuters, жертвой оказался местный фермер.
Между тем, палестинское информационное агентство WAFA также сообщает о том, что в пятницу один в результате артиллерийского огня недалеко от города Хан-Юнис один араб был убит и еще один ранен.
Напомним, что отношения между Палестиной и Израилем вновь обострились после того, как президент США сообщил о признании Иерусалима столицей еврейского государства. Это спровоцировало массовые акции протеста в регионе, которые переросли в столкновения граждан с полицией, передает сайт kp.ru.