Военные Израиля убили палестинца, приблизившегося к границе сектора Газа

СЕГОДНЯ 11:52 2018-03-30T11:52:20+03:00

Солдаты осуществили танковый залп по двум мужчинам, в результате чего один из них скончался

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В ночь на пятницу, 30 марта на границе с сектором Газа был убит один палестинец. Такое заявление сделали в пресс-службе Армии обороны Израиля.

По словам военных, поздно ночью двое мужчин подошли слишком близко к разделительному забору и начали осуществлять странные действия на земле. В результате по ним был дан залп из танкового орудия, ставший причиной гибели одного человека. По данным агентства Reuters, жертвой оказался местный фермер.

Между тем, палестинское информационное агентство WAFA также сообщает о том, что в пятницу один в результате артиллерийского огня недалеко от города Хан-Юнис один араб был убит и еще один ранен.

Напомним, что отношения между Палестиной и Израилем вновь обострились после того, как президент США сообщил о признании Иерусалима столицей еврейского государства. Это спровоцировало массовые акции протеста в регионе, которые переросли в столкновения граждан с полицией, передает сайт kp.ru.