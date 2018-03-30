Петр Порошенко торжественно поздравил украинцев с появлением в стране сети 4G

СЕГОДНЯ 12:02 2018-03-30T12:02:11+03:00

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Президент Украины Пётр Порошенко поздравил всех жителей государства с «настоящим прорывом» в области местного интернет-пространства. Со слов лидера страны, отныне каждому украинцу доступна мобильная связь четвёртого поколения (4G).

«Связь четвёртого поколения отныне на Украине! Серьезный прорыв! Операторы мобильной связи запускают 4G в более чем двадцати городах Украины. Поздравляю украинцев с внедрением 4G», — объявил украинский президент в своём Facebook с нескрывемой радостью.

Глава украинского государства подчеркнул, что теперь Украина одна из самых передовых стран в области современных интернет-технологий и телекоммуникаций.

В этой связи нельзя отметить, что подобные радостные заявления украинского лидера могли бы иметь место, если бы не одно но: сеть 4G вот уже как более пяти лет повсеместно действует во всем мире. К примеру в России связь четвертого поколения появилась еще три года назад.

К тому же, сложно представить, чтобы какой-либо лидер мировой державы, к примеру президент Франции Эммануэль Макрон или канцлер ФРГ Ангела Меркель стали бы поздравлять своих граждан со столь эпохальным событием, как внедрение 4G. Видимо для нынешней киевской власти это действительно — «серьезный прорыв».