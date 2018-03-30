Прощание с Олегом Анофриевым завершилось в Москве
В Москве 30 марта прошла церемония прощания с артистом театра и кино, композитором и режиссером Олегом Анофриевым. Гражданская панихида проходила в Центральной клинической больнице управления делами президента.
Проститься с Олегом Анофриевым пришли те, кто близко знал покойного, его родные и почитатели его таланта, супруга артиста Наталья, с которой артист прожил в браке более полувека. Похороны Олега Анофриева пройдут 30 марта на Аксиньинском кладбище в подмосковном Одинцове.
Народный артист России Олег Анофриев скончался 28 марта. Причиной ухода из жизни стала продолжительная болезнь. Олегу Анофриеву было 87 лет.
На счету Олега Анофриева более полусотни ролейв советских и российских кинофильмах. Однако собую популярность Анофриев снискал, как исполнитель песен и автор озвучивания мультфильмов. Чего стоят только одни «Бременский музыканты» в котором артист исполнил сольные партии всех персонажей.