2018-03-30T12:19:59+03:00
Общество

Прощание с Олегом Анофриевым завершилось в Москве

Актер ушел из жизни 28 марта на 88-м году жизни после продолжительной болезни
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Москва простилась с "человеком-оркестром" Олегом АнофриевымМосква простилась с "человеком-оркестром" Олегом АнофриевымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве 30 марта прошла церемония прощания с артистом театра и кино, композитором и режиссером Олегом Анофриевым. Гражданская панихида проходила в Центральной клинической больнице управления делами президента.

Проститься с Олегом Анофриевым пришли те, кто близко знал покойного, его родные и почитатели его таланта, супруга артиста Наталья, с которой артист прожил в браке более полувека. Похороны Олега Анофриева пройдут 30 марта на Аксиньинском кладбище в подмосковном Одинцове.

Народный артист России Олег Анофриев скончался 28 марта. Причиной ухода из жизни стала продолжительная болезнь. Олегу Анофриеву было 87 лет.

На счету Олега Анофриева более полусотни ролейв советских и российских кинофильмах. Однако собую популярность Анофриев снискал, как исполнитель песен и автор озвучивания мультфильмов. Чего стоят только одни «Бременский музыканты» в котором артист исполнил сольные партии всех персонажей.

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