"Наши котики": "Нафтогаз" придумал ласковое прозвище для "Газпрома"

СЕГОДНЯ 12:35 2018-03-30T12:38:27+03:00

В украинской компании захотели тепла и пожаловались на долгую зиму

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Украинский "Нафтогаз" ласково отозвался о российском "Газпроме" и назвал его своим котиком. Такую реакцию в Киеве вызвала новость о намерении госкомпании РФ отразить выплату по Стокгольмскому арбитражному суду в отчетности на 2017 год, несмотря на свое несогласие с решением инстанции.

Напомним, что многолетняя тяжба между корпорациями завершилась 28 февраля. В результате "Газпром" обязали выплатить "Нафтогазу" около 2,6 млрд долларов.

"Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решения Стокгольмского арбитража — это еще не факт и "надо посмотреть", но международные стандарты финансовой отчетности — это международные стандарты финансовой отчетности", — написал "Нафтогаз" в своем Twitter.

После этого компания также опубликовала фотографию с котом в снегу, заверив, что Украине хватит газа, даже если сугробы не растают к лету.

"Запасов газа хватит (в подземных хранилищах 7,8 миллиарда кубометров), даже если снег пролежит до июня, но так уже хочется тепла", — говорится в посте.

В руководстве компании пообещали отапливать квартиры украинцев, даже если снег так и не растает до летаФото: Twitter.com

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что "Газпром" решил досрочно расторгнуть все контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. В ответ украинская компания арестовала активы российского партнера на 3,8 млн долларов.