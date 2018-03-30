Киев и Донбасс ведут переговоры по внушительному обмену пленными

СЕГОДНЯ 12:52 2018-03-30T12:52:18+03:00

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Представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук рассказал о ведущихся переговорах об очередном обмене пленными между Киевом и непризнанными республиками Донбасса.

"На сегодня из тех людей, которых ищут непризнанные "республики" на территории Украины, установлено где 104-109 человек. Из тех, кого ищет украинская сторона на неподконтрольной территории, в Донецке и Луганске, достоверно известны 37 человек", - сказал он.

По словам Медведчука, говорить о каких-то конкретных датах обмена пленными пока рано. Однако то, что сам обмен рано или поздно состоится можно не сомневаться. Хоть, по вине Киева переговоры идут довольно сложно.

«В Донецке и Луганске считают, что необходимо применить принцип "всех установленных лиц на всех установленных". По их словам, если бы от них зависело, то такой обмен мог бы состояться даже сегодня. Но украинская сторона пока не готова дать свое видение этого вопроса и возможности такого обмена", - сказал Медведчук, подчеркнув, что основной сложностью является требование республик освободить пять «беркутовцев», которых на Украине судят по обвинению якобы в участии в массовых расстреле на Майдане в 2014 году.

В конце декабря 2017 года Украина и Донецкая и Луганская народные республики произвели обмен пленными, которого не было за всю историю войны в Донбассе. 306 человек передала Украина, 74 – ДНР и ЛНР.