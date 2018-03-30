Песков опроверг сообщения о словах Трампа про гонку вооружений

СЕГОДНЯ 12:51 2018-03-30T12:54:07+03:00

По словам пресс-секретаря президента РФ, в разговоре лидеров двух стран такой фразы не звучало

Изменить размер текста: A A

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ложными сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп в своем недавнем телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным пообещал тому выиграть гонку вооружений.

Напомним, что данная информация появилась накануне на сайте телеканала NBC. Так, Трамп якобы заявил, что Соединенные Штаты с легкостью выиграют у России гонку вооружений, если она вдруг возникнет.

"Эти сообщения не соответствуют действительности", - сказал пресс-секретарь российского главы журналистам.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что данное заявление американского лидера успели прокомментировать в Госдуме. Там подчеркнули, что российская сторона не заинтересована в подобном соперничестве с США, поскольку у государства имеются более важные дела. К тому же представленные ранее Путиным новейшие образцы оружия свидетельствуют о том, что наша страну уже давно ушла далеко вперед в своих разработках.