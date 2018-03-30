В России успешно испытан новейший ЗРК «Багульник»

СЕГОДНЯ 13:11 2018-03-30T13:11:39+03:00

По ранее опубликованной информации, «Багульник» комплектуется «малогабаритными высокоэффективными ЗУР» и «пассивной инфракрасной станцией кругового обзора».

Технические характеристики комплекса пока не раскрываются

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В России завершились госиспытания новейшего зенитно-ракетного комплекса «Багульник». Об этом рассказали в компании «Ростех».

«Испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса «Багульник» успешно завершены в 2017 году. Следующий этап - принятие комплекса на вооружение», - цитирует сообщение корпорации сайт телеканала «Звезда».

Характеристики нового зенитного ракетного комплекса пока не раскрываются. Предположительно, «Багульник» представляет собой вариант, ранее проходивший под обозначением «Стрела-10МЛ» («Л» - указывает на использование технологии лазерного целеуказания).

По ранее опубликованной информации, «Багульник» комплектуется «малогабаритными высокоэффективными ЗУР» и «пассивной инфракрасной станцией кругового обзора». Техника способна поражать мишени на расстоянии до 14 километров и на высоте до 9 километров.

Добавим, что система разработана московским АО «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана».