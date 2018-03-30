2018-03-30T13:18:10+03:00
Общество

Рособрнадзор привлек студентов для проверок вузов

За последние четыре года больше тысячи вузов лишились аккредитации
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Рособрнадзор сократит число проверок вузов на третьРособрнадзор сократит число проверок вузов на третьФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Cтуденты начали участвовать в проверках вузов. Их мнение учтут при аккредитации учебных заведений, которая проходит раз в шесть лет. Первые проверки начались в марте в рамках эксперимента, завершится он в конце июня.

Эксперимент организовали Российский союз молодежи и Ассоциация студентов и студенческих объединений. Студенты-волонтеры изучат настроения учащихся: насколько они удовлетворены учебной программой, материально-техническим обеспечением, качеством обучения. Результаты мониторинга направят в Росаккредагентство, которое аккредитует вузы.

По окончанию эксперимента его организаторы предложат Рособрнадзору соответствующие поправки к законодательству, пишут "Известия".

Рособрнадзор активно проверяет вузы, из-за чего их количество за последние четыре года сократилось с 2,6 до 1,1 тысяч, а филиалов негосударственных вузов — с 523 до 56. Как сообщает сайт kp.ru, в 2018 году количество проверок сократится на треть, Рособрнадзор перейдет на риск-ориентированный.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Российские врачи за сутки оказали медицинскую помощь 135 жителям Сирии
"Жизнь - страдания": Рэперу DMX дали год тюрьмы за неуплату налогов
В России успешно испытан новейший ЗРК «Багульник»
Киев и Донбасс ведут переговоры по внушительному обмену пленными
Песков опроверг сообщения о словах Трампа про гонку вооружений
"Наши котики": "Нафтогаз" придумал ласковое прозвище для "Газпрома"
Прощание с Олегом Анофриевым завершилось в Москве
В процессе согласования списков пленных в Донбассе достигнут прогресс
Во Флориде на побережье нашли обломки корабля XVIII века
Петр Порошенко торжественно поздравил украинцев с появлением в стране сети 4G
Военные Израиля убили палестинца, приблизившегося к границе сектора Газа
Наследный принц Саудовской Аравии: через 10-15 лет, вероятно, начнется война с Ираном