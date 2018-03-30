Рособрнадзор привлек студентов для проверок вузов

СЕГОДНЯ 13:18 2018-03-30T13:18:10+03:00

За последние четыре года больше тысячи вузов лишились аккредитации

Изменить размер текста: A A

Cтуденты начали участвовать в проверках вузов. Их мнение учтут при аккредитации учебных заведений, которая проходит раз в шесть лет. Первые проверки начались в марте в рамках эксперимента, завершится он в конце июня.

Эксперимент организовали Российский союз молодежи и Ассоциация студентов и студенческих объединений. Студенты-волонтеры изучат настроения учащихся: насколько они удовлетворены учебной программой, материально-техническим обеспечением, качеством обучения. Результаты мониторинга направят в Росаккредагентство, которое аккредитует вузы.

По окончанию эксперимента его организаторы предложат Рособрнадзору соответствующие поправки к законодательству, пишут "Известия".

Рособрнадзор активно проверяет вузы, из-за чего их количество за последние четыре года сократилось с 2,6 до 1,1 тысяч, а филиалов негосударственных вузов — с 523 до 56. Как сообщает сайт kp.ru, в 2018 году количество проверок сократится на треть, Рособрнадзор перейдет на риск-ориентированный.