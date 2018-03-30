Российские врачи за сутки оказали медицинскую помощь 135 жителям Сирии

СЕГОДНЯ 13:25 2018-03-30T13:25:14+03:00

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В Сирии налаживается процесс мирной жизни, обстановка по стране стабилизируется. Об этом сообщили в Российском центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Вместе с тем, несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром за последние сутки были зафиксированы несколько инцидентов нарушения. Стрельба произошла в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Деръа, в районах, которые находятся под контролем террористических группировок.

Как отметили в ЦПВС, за этот период российскими военными врачами была оказана медицинская помощь 135 сирийцам, в том числе 61 ребенку.

Кроме того, восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. В свои дома возвращаются жители провинций Хама, Хомс, Дейр-Эз-Зор, пишет сайт телеканала «Звезда».