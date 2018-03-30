Использованный асфальт начнут подмешивать при укладке нового

СЕГОДНЯ 13:39 2018-03-30T13:39:34+03:00

Федеральные трассы ремонтировать будут реже, а при ремонте региональных начнут использовать крошку старого асфальта. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вторичные материалы будут применять на трассах с малой интенсивностью движения

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Крошку использованного асфальта будут использовать как при укладке основания дороги, так и ее покрытия. Исключением являются магистрали с высокой интенсивностью движения.

1 июня 2018 года вступит в силу предварительный национальный стандарт (ПНСТ), который определяет требования к вторичному асфальтобетону и нормы его применения. Действовать ПНСТ будет ровно год.

Как поясняют в Росавтодоре, стандарт позволяет производителям асфальта использовать до 30% вторичных материалов в смеси. На малозагруженных дорогах ограничение снимут, а там, где интенсивность движения средняя, - установят планку в 20%.

Кроме того, Росстандарт рассматривает ПНСТ, который разрешит перерабатывать старый асфальт и добавлять его в асфальтобетонную смесь прямо на месте проведения ремонтных работ. Обе технологии активно используют в США, пишут «Известия».

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что дороги федерального значения будут ремонтировать реже в целях экономии средств. Капремонт таких трасс станут проводить раз в 24 года.