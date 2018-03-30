Российский самолет переехал мужчину в аэропорту Лондона

СЕГОДНЯ 13:39 2018-03-30T13:40:13+03:00

Самолет пытались приподнять. но в результате только повредили его. Фото: Érin Geraghty Фото: Twitter.com

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Российский самолет Airbus А319 наехал на ногу сотруднику лондонского аэропорта Гатвик, в результате чего тот получил серьезные травмы. Инцидент произошел 28 марта примерно в 17:10 по местному времени.

"Нам сообщили, что наш самолет наехал на человека при взлете из Гатвика в Санкт-Петербург. Они пытались поднять самолет", - написала в своем аккаунте в Twitter одна из очевидцев случившегося.

Пассажиры смогли вылететь из Лондона лишь спустя 15 часов после инцидентаФото: Twitter.com

Уточняется, что на месте происшествия работали полицейские, кареты скорой помощи и пожарные бригады. Медики оказали пострадавшему первую помощь, а после на вертолете отправили в больницу Святого Георгия в Лондоне.

Пассажиры злополучного самолета смогли вылететь из Великобритании в Россию лишь спустя 15 часов, передает Evening Standard.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что данный рейс пришлось выполнять другому лайнеру. Самолет "Мурманск" был вынужден остаться в лондонском аэропорту, поскольку, при попытке приподнять воздушное средство, оно было повреждено.