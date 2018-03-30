2018-03-30T13:51:01+03:00
В мире

В МИД России вызваны послы Великобритании, Германии и Франции

Болгария наотрез отказалась проявить солидарность со своими партнерами по ЕС и выслать российских дипломатов
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В МИД РФ срочно вызваны послы ведущих европейских державВ МИД РФ срочно вызваны послы ведущих европейских державФото: Михаил ФРОЛОВ
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Посол Великобритании в России Лоуренс Бристоу спешно вызван в МИД России. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в здание на Смоленской площади в Москве вызваны посол Германии в России барон Рюдигер фон Фрич-Зеерхаузен и руководитель дипмиссии Франции Сильви Берманн. С чем возникла подобная необходимость вызывать послов трех ведущих стран ЕС в МИД РФ не уточняют.

- Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны, - сообщили в МИД РФ.

29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что против всех западных стран, которые за последнюю неделю выслали российских дипломатов, будут приняты зеркальные меры.

Стоит отметить, что от соблазна пойти на поводу у Британии отказалось несколько европейских государств, среди которых Австрия. Накануне Вена обвинила Лондон в прямом давлении на нее с настоятельными призывами присоединиться к общеевропейскому демаршу в отношении Москвы.

Подобное решение приняла Болгария. 30 марта президент страны Бойко Борисов заявил, что София не при каких обстоятельствах не предпочтет высылку российских дипломатов дружбе с Москвой.

«Мы не считаем, что нам нужно изгнать дипломатов или технический персонал Российской Федерации. В настоящий момент, как страна-председатель в Евросовете, мы считаем, что нам необходимо сохранить канал коммуникации с Россией», — подчеркнул болгарский президент.

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