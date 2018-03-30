Путин подал декларацию о доходах за 2017 год

СЕГОДНЯ 13:50 2018-03-30T13:50:21+03:00

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Президент России Владимир Путин и все чиновники Кремля подали декларации о доходах за 2017 год. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В этом плане система работает не первый год, и очень жестко караются те, кто не выполняют требования. Поэтому здесь в данном случае дисциплина идеальная", - подчеркнул представитель Кремля.

Согласно закону, все высокопоставленные госслужащие должны ежегодно до 1 апреля отчитываться о своих доходах, а также доходах жен/мужей и несовершеннолетних детей. Данные сведения традиционно оказываются в открытом доступе спустя примерно две недели после крайней даты подачи деклараций.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что В 2016 году Путин заработал 8 млн 858 тыс. рублей, а в 2015 году - 8 млн 891 тысяч. Кроме того в собственности у президента находятся земельный участок в 1500 кв. метров, квартира в 77 кв. м, гараж, автомобиль "Нива", две "Волги" и прицеп "Скиф", а в пользовании - квартира в 153 кв. м и гаражное место.