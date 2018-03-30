2018-03-30T14:16:10+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Чайка: все торговые центры в России проверят в течение месяца

Такое поручение генпрокурор РФ дал после трагедии в Кемерове
Дарья ИВАШКИНА
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Генеральный прокурор РФ Юрий ЧайкаГенеральный прокурор РФ Юрий ЧайкаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, общаясь в пятницу, 30 марта, с журналистами в Екатеринбурге, выразил надежду на то, что все торговые центры в России проверят в течение месяца. По его словам, такое поручение было дано после ЧП в Кемерове, где в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

При этом, как заметил Чайка, в те регионы, где отмечается наиболее сложная обстановка, выезжают представители Генпрокуратуры: они будут координировать действия региональных прокуратур.

«Я дал поручение проверить торговые центры по всей России вне зависимости от их масштабов. Кроме того, те субъекты, где, на мой взгляд, наиболее сложная обстановка, выезжают представители Генпрокуратуры для координации действий. Я думаю, что в течение месяца эта работа будет закончена», - цитирует генпрокурора РФ ТАСС.

Также Чайка пообещал, что по выявленным нарушениям всех виновных будут привлекать к ответственности.

Кстати, напомним о трагедии в Кемерове. Как сообщал сайт kp.ru, 25 марта на четвертом этаже торгового центра «Зимняя вишня» произошел страшный пожар. По последним данным, в результате ЧП погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, и еще 79 пострадали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, по которому ранее были задержаны, а затем заключены под стражу пятеро обвиняемых. Между тем в пятницу стало известно о новых задержаниях.

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