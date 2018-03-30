Ипотечные ставки опустятся на 1,5% за год

СЕГОДНЯ 14:17 2018-03-30T14:17:30+03:00

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В 2018 году проценты по ипотеке должны снизиться на 1,5%. Падение началось в марте 2017 года и продолжается в текущем, хоть и более медленными темпами. К 1 января 2018 года россияне задолжали по ипотеке 5,2 трлн рублей, сообщает «Эксперт РА».

В прошлом году средневзвешенная ставка опустилась, по данным рейтингового агентства, на 1,8% и составила 10,6%. К концу года в Газпромбанке ожидают снижение ставки по жилищным кредитам до 7-8%, в банке «Возрождение» - до 8,3–9%, в «ДельтаКредите» - 8,5-9%. Напомним, президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию поручил правительству снизить ипотечную ставку до 7%.

Снижение ставки и замедление инфляции оживили ипотечный рынок. В 2017 году банки выдали на 37% больше кредитов, чем в предыдущем, или 1,1 млн. В 2018 году кредитные организации смогут выдать ипотечных ссуд на 2,4-2,5 трлн рублей.

В то же время темп ввода нового жилья в России заметно снизился, а вторичное банки интересует меньше, так как оно дешевле, отмечают в «Эксперт РА». Как пишут «Известия», перенасыщение ипотечного рынка не предвидится, и настроения финансистов оптимистичные.