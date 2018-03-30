2018-03-30T14:39:01+03:00
Экономика

Азиаты едут в Россию лечить зубы

В стране растет медицинский туризм
Алексей КАРЕЛИН
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Среди иностранцев в российских медучреждениях наибольшим спросом пользуются стоматологические услугиСреди иностранцев в российских медучреждениях наибольшим спросом пользуются стоматологические услугиФото: Евгения ГУСЕВА
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За 2017 год медицинские учреждения в России посетило 110 тысяч иностранных туристов, 44% из них воспользовались стоматологическими услугами. Лечить зубы в РФ приехали в основном граждане Вьетнама, Южной Кореи, Китая и Японии. Всего за год внешний турпоток составил 24,5 млн иностранцев.

Другими популярными медицинскими услугами у иностранных туристов оказались гинекология и урология — 25%, а также пластическая хирургия — 10%. Самыми популярными маршрутами, как рассказывают в Ростуризме, являются Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и другие крупные города.

Кроме азиатов, медицинскими услугами в России пользуются и европейцы, особенно граждане Финляндии и Германии. Лечение в России стоит дешевле, пишут «Известия», на стоматологии иностранцы могут сэкономить до 80% в долларовом выражении.

Государство поддерживает развитие медтуризма, в конце 2017 года приняло соответствующую госпрограмму. По ней, до 2025 года медицинский турпоток должен составлять по 500 тысяч человек ежегодно, что может отразиться в экономике страны дополнительными 13 млрд рублей.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в 2017 году общий турпоток в Россию достиг рекордного максимума, в Москве он вырос на 65% за семь лет.

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