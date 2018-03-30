Оператора полигона «Ядрово» привлекут к ответственности

СЕГОДНЯ 14:39 2018-03-30T14:39:27+03:00

В ближайшее время будет рассчитан нанесенный экологии ущерб

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В пятницу, 30 марта, стало известно, что оператора подмосковного полигона «Ядрово» собираются привлечь к ответственности. Как заявил исполняющий обязанности главы Волоколамского района Московской области Андрей Вихарев, в ближайшее время будет рассчитан нанесенный экологии ущерб.

«Сегодня в 14:00 в присутствии жителей мы берем необходимые пробы воды и почвы на полигоне "Ядрово", чтобы рассчитать ущерб, нанесенный экологии, и добиться решения суда по привлечению к ответственности оператора полигона, вплоть до уголовной, и полного его возмещения», - цитирует Андрея Вихарева РИА Новости.

По словам чиновника, компанию, эксплуатирующую полигон, могут привлечь сразу по нескольким статьям. Также глава региона отметил, что ранее инспекторы Минэкологии выявили существенные нарушения в работе «Ядрово».