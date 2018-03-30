2018-03-30T14:55:36+03:00
Политика

Косачев о реакции США на «ответную» высылку дипломатов: задира жалуется на то, что ему дали сдачи

По мнению сенатора, вся эта ситуация напоминает «бои без правил»
Дарья ИВАШКИНА
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачевГлава комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачевФото: Аца КОШТЭ
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В Совете Федерации (СФ) прокомментировали реакцию госдепартамента США на ответную высылку 60 американских дипломатов и закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге. По мнению главы комитета по международным делам Константина Косачева, реакция США оказалась «иезуитской до откровенной нелепости».

«"Нет оправдания ответным мерам России" - это уже слишком даже для американской дипломатии. То есть налицо признание факта, что меры России - ответные, но оправдания им, дескать, нет. А оправдания дипломатическому вероломству США, совершенному без доказанных оснований и даже вне контекста собственно российско-американских отношений, надо полагать, бесспорны на 100%?» - недоумевает сенатор.

Также политик подчеркнул, что все происходящее напоминает ему «бои без правил, в которых сам задира жалуется на то, что ему дали сдачи». По мнению Косачева, единственный возможный выход из «гонки высылок» - прекращение ее теми, кто ее начал. Между тем, как заметил сенатор, число дипломатов не бесконечно.

«Впрочем, у взаимного принудительного сокращения дипперсонала есть свой естественный предел: число сотрудников дипмиссий не бесконечно, и когда-то можно достигнуть нуля или оставить по одному послу с каждой стороны. Нужно ли идти до этой крайности - решать только самим инициаторам дипломатической войны», - написал Косачев на свой странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 26 марта Вашингтон заявил о массовой высылке российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. В ответ Москва объявила персонами нон-грата 60 американских дипсотрудников и закрыла консульство США в Санкт-Петербурге. Однако в Соединенных Штатах посчитали действия нашей страны неправильными и теперь готовят ответ на зеркальные меры Москвы.

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