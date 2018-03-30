2018-03-30T15:14:48+03:00
В мире

Болгария не собирается высылать из страны российских дипломатов

Как заявил президент страны Бойко Борисов, у него нет желания в угоду Лондону ссориться с Москвой
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Президент Болгарии призвал не высылать российских послов, а вести диалог с МосквойПрезидент Болгарии призвал не высылать российских послов, а вести диалог с МосквойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Болгария не собирается уподобляться антироссийской истерии и подобно своим европейским и заокеанским партнерам высылать из страны российских дипломатов. Об этом 30 марта заявил президент страны Бойко Борисов.

«Мы не считаем, что нам нужно изгнать дипломатов или технический персонал Российской Федерации. В настоящий момент, как страна-председатель в Евросовете, мы считаем, что нам необходимо сохранить канал коммуникации с Россией», — подчеркнул болгарский президент.

Борисов добавил, что дипломатия подразумевает не взаимную высылку работников посольств, а возможность решать все спорные вопросы путем переговоров за круглым столом.

Накануне в МИД России были вызваны ряд европейских послов. Все им были вручены ноты протеста в связи с недавней чередой объявления российских дипломатов персонами нон-грата, в знак солидарности с Великобританией по факту произошедшего в Солсбери в начале марта.

29 марта Россия заявила о высылке из страны 60 дипломатов США и о прекращении работы консульства заокеанского государства в Санкт-Петербурге.

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