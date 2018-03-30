2018-03-30T15:15:03+03:00
В мире

Хакеры похитили данные около 150 млн пользователей приложения MyFitnessPal

Компания-владелец приложения по подсчету калорий уведомила, что продолжает следить за подозрительной деятельностью
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Хакеры похитили данные около 150 млн пользователей приложения MyFitnessPalХакеры похитили данные около 150 млн пользователей приложения MyFitnessPalФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В пятницу, 30 марта, стало известно о крупнейшей в этом году и одной из самых массовых за все время утечке информации. Американский производитель спортивной экипировки Under Armour сообщил, что в феврале хакеры похитили данные около 150 миллионов пользователей сайта и мобильного приложения по подсчету калорий MyFitnessPal. Речь идет о таких данных, как имена пользователей, их электронные адреса и зашифрованные пароли

При этом компания, которая купила MyFitnessPal в 2015 году, уже уведомила своих пользователей о случившемся и попросила их поменять свои пароли. Также в Under Armour заверили, что в настоящее время сотрудничают с правоохранителями. «Мы продолжаем следить за подозрительной деятельностью и находимся в координации с правоохранительными органами», - цитирует американскую компанию Reuters.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее скандал разгорелся вокруг британской фирмыCambridge Analytica, которая, как выяснилось, смогла собрать персональную информацию более 50 миллионов пользователей Facebook для изучения их политических предпочтений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Газпром» обжаловал решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»
Россия высылает дипломатов Италии, Нидерландов, Финляндии и Польши
Apple разрешило отключать принудительное замедление iPhone
Украинский суд вызвал на допрос убитого комбата Гиви
Украинский губернатор сложит полномочия из-за самоубийства летчика Волошина
Путин поздравил президента Египта ас-Сиси с переизбранием
Лукашенко об ограничении экспорта в РФ: поищем счастье в другом месте
Болгария не собирается высылать из страны российских дипломатов
Косачев о реакции США на «ответную» высылку дипломатов: задира жалуется на то, что ему дали сдачи
Госдума назвала решение МИД РФ закрыть консульство США в Санкт-Петербурге "разумным и логичным"
Оператора полигона «Ядрово» привлекут к ответственности
Медицинский туризм в России: Из Азии едут в нашу страну лечить зубы
Чехия экстрадировала в США россиянина Евгения Никулина
Ипотечные ставки опустятся на 1,5% за год