Хакеры похитили данные около 150 млн пользователей приложения MyFitnessPal

СЕГОДНЯ 15:15 2018-03-30T15:15:03+03:00

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В пятницу, 30 марта, стало известно о крупнейшей в этом году и одной из самых массовых за все время утечке информации. Американский производитель спортивной экипировки Under Armour сообщил, что в феврале хакеры похитили данные около 150 миллионов пользователей сайта и мобильного приложения по подсчету калорий MyFitnessPal. Речь идет о таких данных, как имена пользователей, их электронные адреса и зашифрованные пароли

При этом компания, которая купила MyFitnessPal в 2015 году, уже уведомила своих пользователей о случившемся и попросила их поменять свои пароли. Также в Under Armour заверили, что в настоящее время сотрудничают с правоохранителями. «Мы продолжаем следить за подозрительной деятельностью и находимся в координации с правоохранительными органами», - цитирует американскую компанию Reuters.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее скандал разгорелся вокруг британской фирмыCambridge Analytica, которая, как выяснилось, смогла собрать персональную информацию более 50 миллионов пользователей Facebook для изучения их политических предпочтений.