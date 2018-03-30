Лукашенко об ограничении экспорта в РФ: поищем счастье в другом месте

СЕГОДНЯ 15:28 2018-03-30T15:28:21+03:00

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне проблем с поставками молочной продукции в Россию призвал соотечественников искать другие рынки сбыта. Такое заявление глава государства сделал 30 марта во время рабочей поездки в Дзержинский район Минской области.

"Мы им плохого ничего не везем. Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Беларуси. Поэтому будем определяться в этом году. <...> Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть", - цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Белорусские лидер выразил намерение встретится с президентом России Владимиром Путиным после его очередной инаугурации, чтобы "детально и капитально" обсудить все вопросы, связанные с ограничением экспорта. По словам Лукашенко, республика должна следовать своим интересам, не нарушая при этом интересов россиян.

Напомним, что 28 февраля Россельхознадзор запретил ввозить в Россию молоко и молочную продукцию из Белоруссии, потому что она не отвечают требованиям безопасности.

Лукашенко тогда заявил, что такие действия стали последствием необходимости срочно и по завышенным ценам продать сухое молоко из Новой Зеландии. Президент сказал, что не намерен такое терпеть и пообещал принять ответные меры, передает сайт kp.ru.