Путин поздравил президента Египта ас-Сиси с переизбранием

СЕГОДНЯ 15:41 2018-03-30T15:41:49+03:00

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси был переизбран на второй срок Фото: REUTERS

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Российский глава Владимир Путин поздравил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси с победой на очередных президентских выборах. В своей телеграмме политик выразил надежду на то, что взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами продолжит развиваться по всем направлениям.

"Итоги выборов наглядно подтвердили Ваш значительный авторитет среди соотечественников, широкую поддержку проводимого Вами курса на решение актуальных социально-экономических задач и укрепление стабильности в стране", - говорится в тексте телеграммы, размещенном на сайте Кремля.

В своем поздравлении Путин отметил, что в России ценят стратегическое партнерство с Египтом, в частности, координацию усилий в региональных и международных делах, а также противодействие угрозам глобальной безопасности.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в 2018 году на пост президента Арабской Республики претендовали два человека - действующий глава государства, который вступил в должность в 2014 году, и малоизвестный политик, лидер партии "Аль-Гэд" Муса Мустафа Муса.