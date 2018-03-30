2018-03-30T15:46:14+03:00
В мире

Украинский губернатор сложит полномочия из-за самоубийства летчика Волошина

Соответствующее заявление глава Николаевской области направил президенту Порошенко
Алексей КАРЕЛИН
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Летчик 299 бригады тактической авиации ВВС Украины Владислав ВолошинЛетчик 299 бригады тактической авиации ВВС Украины Владислав ВолошинФото: СОЦСЕТИ
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Губернатор Николаевской области Украины Алексей Савченко подал президенту Петру Порошенко заявление о сложении полномочий на время расследования смерти экс-летчика Владислава Волошина, которого обвиняли в гибели гражданского рейса МН17.

«Я написал заявление по этому поводу и зарегистрировал его сегодня. Оно зарегистрировано 30 марта, №3231934301. Есть определенный документооборот. В согласии с ним не принять это заявление невозможно»,- сказал Савченко журналистам, демонстрируя подписанный документ.

Согласно регламенту, обязанности Савченко должны передать его первому заместителю, сообщает «Интерфакс-Украина».

Как сообщал сайт kp.ru, 18 марта в Николаеве покончил с собой бывший военный летчик и руководитель Николаевского аэропорта Волошин. Как рассказывают его родственники, экс-пилот в последние дни пребывал в подавленном состоянии. Причина самоубийства неизвестна. По одной из версий, у Волошина были финансовые проблемы, по другой, экс-пилот не вынес угрызений совести. Напомним, при крушении «Боинга» погибло 298 человек.

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