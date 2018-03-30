2018-03-30T16:03:55+03:00
Умные вещи

Apple разрешило отключать принудительное замедление iPhone

Функция доступна владельцам устройств с ОС от шестой версии
Алексей КАРЕЛИН
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Apple внедрил замедление ради продления работы устройства при низком заряде аккумулятора.Apple внедрил замедление ради продления работы устройства при низком заряде аккумулятора.Фото: REUTERS
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Компания Apple в новой операционной системе добавила возможность отключить принудительное замедление процессора устройства во время разрядки. Функция доступна в обновлении iOS 11.3 для iPhone, iPad и iPod touch, воспользоваться которым могут только владельцы iPhone 6 и более новых версий, в том числе SE.

Кроме того, в обновлении улучшили технологию дополненной реальности ARKit. С ее помощью теперь можно определить не только полы со столами, но и стены. Пользователи устройств с iOS 11.3 также смогут использовать четыре новых Animoji: дракона, льва, медведя и черепа.

О работе над новой ОС с функцией отключения замедления сайт kp.ru писал в середине января. Замедление устройств возмутило многих пользователей. Гендиректор компании Тим Кук извинился перед ними и пообещал исправить ситуацию. По словам Кука, замедление внедрили ради продления работы устройства при низком заряде аккумулятора.

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