«Газпром» обжаловал решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом»

СЕГОДНЯ 16:20 2018-03-30T16:21:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 30 марта, стало известно, что в минувший четверг «Газпром» подал апелляцию на вынесенное в феврале этого года решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины» по контракту на транзит газа через территорию незалежной.

Как выяснилось, российская энергетическая компания потребовала частичной отмены решения суда «в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения».

«"Газпром" 29 марта подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по делу о транзите газа», - цитирует сообщение «Газпрома» РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Стокгольмский арбитраж в декабре прошлого года и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно. Так, в итоге суд обязал российское предприятие выплатить 2,56 миллиарда долларов. Компания с этим решением не согласилась и в начале марта направила «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов. А на прошлой неделе «Газпром» и «Нафтогаз» провели переговоры по расторжению газовых соглашений.