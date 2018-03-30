2018-03-30T16:34:55+03:00
Политика

Украинский канал подвергнется проверке надзорного органа из-за показа «Служебного романа»

В фильме снимается Алиса Фрейндлих, которую Минкульт внес в список угроз национальной безопасности
Алексей КАРЕЛИН
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Фото: кадр из фильма "Служебный роман"Фото: кадр из фильма "Служебный роман"
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Национальный совет Украины по телевещанию и радио назначил внеплановую проверку телеканала «1+1», который 8 и 10 марта пустил в эфир советский фильм «Служебный роман» с Алисой Фрейндлих в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 6 марта украинский Минкульт внес Фрейндлих в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

«По мнению членов Национального совета, у телеканала было достаточно времени, чтобы адекватно отреагировать на эту ситуацию, поэтому принято решение о проведении проверки вещателя», - говорится в сообщении регулятора.

Национальный совет хотел проверить НТН, который 6 марта показал «Королеву бензоколонки - 2» с участием Александра Баширова, так же внесенного в «черный список» Минкульта. Однако регулятор согласился с доводами компании, что у нее не было времени изменить телепрограмму, так как Минкульт опубликовал перечень в тот же день.

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