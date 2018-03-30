Пушков метко ответил "Нафтогазу" за "котиков" "Газпрома"

СЕГОДНЯ 16:54 2018-03-30T16:54:54+03:00

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Ироничное сообщение украинского "Нафтогаза", назвавшего 30 марта «Газпром» «котиками» прокомментировали в Совете Федерации России. Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал украинским газовикам не бежать впереди паровоза и не переоценивать недавнее решение Стокгольмского арбитражного суда.

"На решении Стокгольмского арбитража жизнь не заканчивается. Когда "Нафтогаз" останется без российского газа, посмотрим, кто будет "котиком", — написал Пушков в Twitter.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, "Нафтогаз Украины" 30 марта на своей странице в Facebook разместил сообщение в котором явно присутствовал элемент стеба : "Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решение Стокгольмского арбитража — это еще не факт и "будем посмотреть", но правила есть правила".

Так украинские газовщики решили ответить "Газпрому" на его заявление, что газовый монополист отразит в отчетности за 2017 год резерв на выплату "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Арбитражный суд в Стокгольме вынес в конце февраля 2018 года решение, обязав российскую компанию выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева.

Подобный вердикт не устроил российскую сторону и газовый монополист принял решение расторгнуть с «Нафтогазом» все ранее заключенные контракты. Как на поставку голубого топлива в Незалежную, так и транзит через нее в третьи страны.