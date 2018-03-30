Дворкович исключил резкий рост цен на бензин

СЕГОДНЯ 16:57 2018-03-30T16:57:39+03:00

По словам вице-премьера, возможны лишь несущественные колебания из-за повышения акцизов на топливо

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В пятницу, 30 марта, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прокомментировал заявления некоторых экспертов о якобы возможном скачке цен на бензин. Как заверил политик, в настоящее время поводов для резкого повышения стоимости топлива нет. По его словам, возможны лишь несущественные колебания.

«Нет никаких поводов для резкого увеличения цен. Ситуация мониторится, небольшие колебания могут быть, потому что мы акцизы повышали. Конечно, это постепенно перекладывается (на цену)», - цитирует заместителя председателя российского правительства ТАСС.

Кроме того, как ранее сообщал сайт kp.ru, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла никаких признаков дефицита бензина на российском рынке. При этом глава службы Игорь Артемьев пообещал штрафовать компании в случае необоснованного завышения ими стоимости топлива.