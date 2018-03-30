ОЗХО согласилась назначить на 4 апреля внеочередное заседание по делу Скрипаля

СЕГОДНЯ 17:10 2018-03-30T17:10:51+03:00

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В пятницу, 30 марта, в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщили, что внеочередное заседание исполнительного совета ОЗХО по делу бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля планируется провести в следующую среду, 4 апреля. Таким образом, организация поддержала предложение Москвы.

«Заседание исполнительного совета ОЗХО, как ожидается, будет назначено на 4 апреля», - цитирует заявлении организации «Интерфакс».

Стоит отметить, что созвать 4 апреля сессию исполнительного совета ОЗХО предложила именно наша страна. Об этом в минувший четверг, 29 марта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале марта британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен неизвестным нервно-паралитическим веществом. Причем в Лондоне практически сразу заявили, что к случившемуся якобы причастна Москва, однако никаких доказательств британцы не представили. Российская же сторона категорически отвергает все обвинения в свой адрес.