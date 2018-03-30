Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ

СЕГОДНЯ 17:36 2018-03-30T17:37:11+03:00

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В пятницу, 30 марта, Москва ответила Киеву на высылку 13 российских дипломатов. Так, МИД РФ объявил о выдворении из нашей страны 13 сотрудников украинских дипучреждений.

На зеркальные меры России тут же отреагировал министр иностранных дел незалежной Павел Климкин. «Реакция России с высылкой наших дипломатов - это нонсенс», - написал он в своем микроблоге в Twitter. По мнению Климкина, ранее Москва «получила отпор всего цивилизованного мира» и якобы не должна была принимать ответные меры.

Также глава МИД незалежной заверил, что в РФ «есть кому позаботиться о гражданах Украины».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 26 марта Украина объявила о решении выслать 13 российских дипломатов «в знак солидарности с Великобританией» по делу бывшего шпиона Сергея Скрипаля. В тот же день подобное решение принял еще целый ряд государств, в том числе США, Франция и Германия.