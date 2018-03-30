2018-03-30T17:58:51+03:00
В мире

Пустыня Сахара продолжает захватывать новые территории

За последние сто лет ее территория выросла на 10%
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В последнее время границы Сахары сильно сдвинулись к югуВ последнее время границы Сахары сильно сдвинулись к югуФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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За последние сто лет пустыня Сахара расширила свои границы на миллион квадратных километров. Прирост общей территории песков за это время составил 10% и в настоящее время эта цифра продолжает расти.

В последнее время границы Сахары сильно сдвинулись к югу. И сильней всего от этого пострадал бассейн озера Чад. По всему региону центральной Африки заметно снизился уровень осадков, и вода в огромном бассейне стала высыхать, пишет сайт argumenti.ru.

«Следы этого процесса – уменьшение уровня осадков — заметны не только в отдельных частях центральной Африки, но и во всем регионе в целом. Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что воды в этом огромном бассейне стало заметно меньше», - цитирует сообщение ученого Суманта Нигам из университета Мэриленда в Колледж-Парке телеканал «360».

Более того, климатологи отмечают, что всего десять тысяч лет назад Сахара представляла собой зеленую равнину с кустарниковыми растениями. Однако из-за сдвига муссонных ветров, а также из-за глобального потепления в будущем Сахара может превратиться из пустыни в саванну.

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