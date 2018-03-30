Бурджанадзе заявила, что высылка российского дипломата из Грузии не входит в интересы страны

СЕГОДНЯ 18:06 2018-03-30T18:06:57+03:00

Нино Бурджанадзе уверена, власти Грузии не должны были в угоду западу выдворять российского дипломата Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Объявление Тбилиси персоной нон-грата российского дипломатического работника в самой Грузии назвали существенным шагом назад на пути к нормализации грузино-российских отношений. Об этом заявила экс-спикер грузинского парламента, основатель и руководитель оппозиционной партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе.

Политик уверена, присоединение официального Тбилиси к новой волне русофобии, развязанной Западом из-за событий в британском Солсбери с массовой высылкой представителей российских посольств еще икнется ее государству.

"Такие действия не входят в интересы Грузии, подобные факты в интересах США и некоторых других западных государств, которые обостряют отношения с Россией", - с сожалением отметила журналистам Нино Бурджанадзе.

29 марта стало известно, что МИД Грузии принял решение выдворить российского атташе при действующей при посольстве Швейцарии секции интересов РФ. Дипломату была вручена нота протеста и указание покинуть миссию в семидневный срок.

Вся последнюю неделю продолжалась череда выдворений российских дипработников с территории ряда стран Запада. 30 марта пришел черед России предложить своим партнерам посмотреть на себя в зеркало — Москва закрыла консульство США в Санкт-Петербурге и попросила на выход 60 заокеанских дипломатов. В отношении остальных государств также приняты соответствующие меры, основанные на принципе взаимности.

С марта 2009 года уровень дипотношений между Москвой и Тбилиси существенно понижен. С марта 2009 года в Тбилиси при посольстве Швейцарии функционирует секция интересов РФ, в которой работает российский дипломатический персонал, а в Москве при посольстве Швейцарии действует секция интересов Грузии, расквартированная грузинским персоналом.