2018-03-30T18:17:29+03:00
Общество

Скончалась главный хормейстер театра «Новая опера» Наталья Попович

Народной артистке России и лауреату Госпремии было 73 года
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Наталья Попович. Сбор труппы. Открытие XXII сезона. Фото: Даниил КочетковНаталья Попович. Сбор труппы. Открытие XXII сезона. Фото: Даниил Кочетков
Изменить размер текста:

Основательница и главный хормейстер театра «Новая опера», народная артистка России и лауреат Госпремии страны Наталья Попович скончалась на 74-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«В Дом, в создание которого Наталья Григорьевна вложила всю себя, пришло Горе. Она тяжело болела, но мы надея­лись и верили в лучшее. Бог судил иное…», - говорится в сообщении.

Прощание с Попович состоится пройдет с 11 до 13 часов 2 апреля в Зеркальном фойе театра «Новая Опера».

Вместе с мужем Евгением Колобовым Попович основала театр «Новая опера», где с1991 по 2017 год была главным хормейстером. В 2003-2013 годы, после кончины супруга, по распоряжению правительства РФ Попович занимала пост председателя художественно-творческой коллегии театра. По инициативе Попович с 2005 года ежегодно проводят «Крещенский фестиваль».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Возбуждено уголовное дело после смерти ребенка от найденного на улице «лимонада»
В Сирии на мине подорвались трое солдат войск международной коалиции
Похороны Натальи Попович пройдут на Ваганьковском кладбище
Шварценеггеру сделали экстренную операцию на сердце
Сестра Юлии Скрипаль намерена приехать в Лондон
МИД РФ возмутился попытками спецслужб США контактировать с высылаемыми дипломатами
Аннулирована лицензия ЧОП, охранявшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
МИД Германии расстроил факт выдворения Москвой немецких дипломатов
Слуцкий назвал ответную высылку дипломатов адекватной и закономерной
«Газпром» обжаловал решение по спору с «Нафтогазом»
Бурджанадзе заявила, что высылка российского дипломата из Грузии не входит в интересы страны
Минздрав планирует повысить продолжительность жизни до 76 лет к 2024 году
Пустыня Сахара продолжает захватывать новые территории
SpaceX запустила ракету с десятью спутниками связи
Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ
Минприроды реорганизует Росгидромет в госкорпорацию
В Киеве звучат призывы закрыть православный храм Московского патриархата в здании Верховной рады
Посольство РФ в Чехии отреагировало на весть об экстрадиции Никулина в США
ОЗХО согласилась назначить на 4 апреля внеочередное заседание по делу Скрипаля
Дворкович исключил резкий рост цен на бензин