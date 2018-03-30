Скончалась главный хормейстер театра «Новая опера» Наталья Попович
Основательница и главный хормейстер театра «Новая опера», народная артистка России и лауреат Госпремии страны Наталья Попович скончалась на 74-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба театра.
«В Дом, в создание которого Наталья Григорьевна вложила всю себя, пришло Горе. Она тяжело болела, но мы надеялись и верили в лучшее. Бог судил иное…», - говорится в сообщении.
Прощание с Попович состоится пройдет с 11 до 13 часов 2 апреля в Зеркальном фойе театра «Новая Опера».
Вместе с мужем Евгением Колобовым Попович основала театр «Новая опера», где с1991 по 2017 год была главным хормейстером. В 2003-2013 годы, после кончины супруга, по распоряжению правительства РФ Попович занимала пост председателя художественно-творческой коллегии театра. По инициативе Попович с 2005 года ежегодно проводят «Крещенский фестиваль».