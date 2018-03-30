Слуцкий назвал ответную высылку дипломатов адекватной и закономерной

СЕГОДНЯ 18:20 2018-03-30T18:22:04+03:00

По словам депутата, против России «развернута информационная и дипломатическая война»

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В Госдуме прокомментировали ответ Москвы на массовую высылку российских дипломатов. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает принятые РФ зеркальные меры абсолютно адекватными и закономерными.

«Россия предпринимает абсолютно адекватные и закономерные шаги в ситуации, когда против нее развернута, по сути, информационная и дипломатическая война на основании лишь голословных обвинений», - сказал депутат.

При этом он отметил, что наша страна по-прежнему открыта к диалогу, однако «не приемлет язык ультиматумов, политического хамства, неприкрытой русофобии и шантажа». «Мы вынуждены принимать ответные меры», - цитирует Слуцкого ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 26 марта США объявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генконсульства нашей страны в Сиэтле. Кроме того, еще 24 европейских государства вместе с Австралией, Грузией и Канадой решили выдворить в общей сложности 63 сотрудника дипучреждений РФ.

В ответ Москва объявила персонами нон-грата 60 американских дипработников и закрыла консульство США в Санкт-Петербурге, а также приняла зеркальные меры в отношении стран, выславших наших дипломатов.