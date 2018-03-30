МИД Германии расстроил факт выдворения Москвой немецких дипломатов

СЕГОДНЯ 18:28 2018-03-30T18:28:36+03:00

Не смотря на это, Берлин будет стремиться поддерживать с Россией дружеские отношения на взаимовыгодной основе

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В Министерстве иностранных дел ФРГ сожалеют о том, что Москва приняла решение выдворить в качестве ответных мер трех немецких дипломатов. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Тем не менее, как надеется новоиспеченный глава германского внешнеполитического ведомства, Берлину и Москве удастся сохранить добрые и конструктивные отношения не смотря на этот досадный факт.

«Нас это расстроило. Даже в нынешней ситуации мы по-прежнему привержены диалогу с Россией и будем работать над европейской безопасностью и конструктивным будущим для отношений между нашими странами», — говорится в сообщении министра, опубликованном на сайте МИД Германии.

30 марта Россия приняла решение о высылке со своей территории в качестве ответных мер дипломатов 23 стран, в том числе Украины, Германии и Франции. Что до остальных стран, среди которых Грузия, Бельгия, Молдова и еще несколько государств, то по ним решение о выдворении будет вынесено немногим позднее.

29 марта МИД России прикрыл генконсульство США в Санкт-Петербурге, а также попросил на выход в недельный срок 60 американских дипломатов.