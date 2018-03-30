МИД Германии расстроил факт выдворения Москвой немецких дипломатов
В Министерстве иностранных дел ФРГ сожалеют о том, что Москва приняла решение выдворить в качестве ответных мер трех немецких дипломатов. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Тем не менее, как надеется новоиспеченный глава германского внешнеполитического ведомства, Берлину и Москве удастся сохранить добрые и конструктивные отношения не смотря на этот досадный факт.
«Нас это расстроило. Даже в нынешней ситуации мы по-прежнему привержены диалогу с Россией и будем работать над европейской безопасностью и конструктивным будущим для отношений между нашими странами», — говорится в сообщении министра, опубликованном на сайте МИД Германии.
30 марта Россия приняла решение о высылке со своей территории в качестве ответных мер дипломатов 23 стран, в том числе Украины, Германии и Франции. Что до остальных стран, среди которых Грузия, Бельгия, Молдова и еще несколько государств, то по ним решение о выдворении будет вынесено немногим позднее.
29 марта МИД России прикрыл генконсульство США в Санкт-Петербурге, а также попросил на выход в недельный срок 60 американских дипломатов.