2018-03-30T18:41:59+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Аннулирована лицензия ЧОП, охранявшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

Частное предприятие самоликвидировалось, сообщают в Росгвардии
Алексей КАРЕЛИН
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ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове после пожара.ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове после пожара.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Частное охранное предприятие «Центр защиты», которое охраняло сгоревший ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, ликвидировано. Об этом сообщил советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.

«Охранявший «Зимнюю вишню» кемеровский ЧОП «Центр защиты» спешно самоликвидировался. В этой связи лицензия на охранную деятельность у него сегодня аннулирована. Если б ЧОП не ликвидировался сам, Росгвардия забрала бы лицензию через суд, все документы были уже готовы», - пишет Хинштейн в своем микроблоге Twitter.

25 марта на четвертом этаже ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул пожар, в результате которого погибло больше 60 человек, большинство из них — дети. В день ЧП в ТЦ было три охранника, но ни один не помог эвакуировать людей. Пожарная сигнализация работала в ручном режиме, но при пожаре никто ее не включил, передает сайт kp.ru.

Как заметил телеканал «360», ЧОП «Центр защиты» за последний год заключил семь госконтрактов на общую сумму 3,6 млн рублей. Кроме сгоревшего торгового центра, предприятие оказывало охранные услуги кемеровскому департаменту соцзащиты, федеральной кадастровой палаты, областных тубдиспансера и перинатального центра.

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