Шварценеггеру сделали экстренную операцию на сердце

СЕГОДНЯ 18:59 2018-03-30T18:59:53+03:00

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Легенда Голливуда и экс-губернатор штата Калифорния, актёр Арнольд Шварценеггер был срочно прооперирован медиками. Причина госпитализации срочная замена катерального клапана.

Накануне «железный» Арни почувствовал резкие боли в области предсердия. Состояние актера с каждой минутой ухудшалось. Приехавшие домой к Шварценеггеру медики установили, что катеральный клапан аорты сильно изношен и если его не поменять в кратчайшие сроки последствия могут быть фатальными.

70-й актер летний актёр был доставлен в медицинский центр Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, сообщают местные СМИ. Отмечается, что в ходе операции хирурги столкнулись с осложнениями, в результате чего ему провели экстренную операцию на сердце.

К слову сказать, проблемы с сердцем у «железного» Арни возникали и ранее, в следствии сильных физических нагрузок, связанных с его занятиями культуризмом. В 1997 году врачи посоветовали актеру установить клапан на аорту и он согласился.

В настоящее время, как говорят врачи, состояние Шварценеггера оценивается как стабильно-тяжелое. Он понемногу идет на поправку. Сможет ли актер восстановиться к маю месяцу, когда намечены первые съемки очередной франшизы «Терминатора», да и будет ли вообще принимать участие в съемках, пока остается под большим вопросом.