2018-03-30T18:59:53+03:00
Звезды

Шварценеггеру сделали экстренную операцию на сердце

Несгибаемый Терминатор почувствовал резкие боли в сердце и был срочно госпитализирован
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сможет ли Арнольд Шварценеггер сняться в новой франшизе "Терминатора" теперь большой вопросСможет ли Арнольд Шварценеггер сняться в новой франшизе "Терминатора" теперь большой вопросФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Легенда Голливуда и экс-губернатор штата Калифорния, актёр Арнольд Шварценеггер был срочно прооперирован медиками. Причина госпитализации срочная замена катерального клапана.

Накануне «железный» Арни почувствовал резкие боли в области предсердия. Состояние актера с каждой минутой ухудшалось. Приехавшие домой к Шварценеггеру медики установили, что катеральный клапан аорты сильно изношен и если его не поменять в кратчайшие сроки последствия могут быть фатальными.

70-й актер летний актёр был доставлен в медицинский центр Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, сообщают местные СМИ. Отмечается, что в ходе операции хирурги столкнулись с осложнениями, в результате чего ему провели экстренную операцию на сердце.

К слову сказать, проблемы с сердцем у «железного» Арни возникали и ранее, в следствии сильных физических нагрузок, связанных с его занятиями культуризмом. В 1997 году врачи посоветовали актеру установить клапан на аорту и он согласился.

В настоящее время, как говорят врачи, состояние Шварценеггера оценивается как стабильно-тяжелое. Он понемногу идет на поправку. Сможет ли актер восстановиться к маю месяцу, когда намечены первые съемки очередной франшизы «Терминатора», да и будет ли вообще принимать участие в съемках, пока остается под большим вопросом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Возбуждено уголовное дело после смерти ребенка от найденного на улице «лимонада»
В Сирии на мине подорвались трое солдат войск международной коалиции
Похороны Натальи Попович пройдут на Ваганьковском кладбище
Сестра Юлии Скрипаль намерена приехать в Лондон
МИД РФ возмутился попытками спецслужб США контактировать с высылаемыми дипломатами
Аннулирована лицензия ЧОП, охранявшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
МИД Германии расстроил факт выдворения Москвой немецких дипломатов
Слуцкий назвал ответную высылку дипломатов адекватной и закономерной
Скончалась главный хормейстер театра «Новая опера» Наталья Попович
«Газпром» обжаловал решение по спору с «Нафтогазом»
Бурджанадзе заявила, что высылка российского дипломата из Грузии не входит в интересы страны
Минздрав планирует повысить продолжительность жизни до 76 лет к 2024 году
Пустыня Сахара продолжает захватывать новые территории
SpaceX запустила ракету с десятью спутниками связи
Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ
Минприроды реорганизует Росгидромет в госкорпорацию
В Киеве звучат призывы закрыть православный храм Московского патриархата в здании Верховной рады
Посольство РФ в Чехии отреагировало на весть об экстрадиции Никулина в США
ОЗХО согласилась назначить на 4 апреля внеочередное заседание по делу Скрипаля
Дворкович исключил резкий рост цен на бензин