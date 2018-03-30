2018-03-30T19:04:57+03:00
Общество

Похороны Натальи Попович пройдут на Ваганьковском кладбище

Стали известны дата и место похорон Натальи Попович
Дарья ИВАШКИНА
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Народная артистка России Наталья Попович. Фото: с официального сайта московского театра «Новая Опера» имени КолобоваНародная артистка России Наталья Попович. Фото: с официального сайта московского театра «Новая Опера» имени Колобова
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Похороны Натальи Попович, скончавшейся в пятницу, 30 марта, состоятся в следующий понедельник, 2 апреля. Как уточнили в московском театре «Новая Опера» имени Колобова, народную артистку России похоронят на Ваганьковском кладбище.

Прощание же с бывшим главным хормейстером «Новой Оперы» пройдет в зеркальном фойе театра. Траурная церемония также состоится в понедельник, ее начало запланировано на 11:00 мск.

«Прощание с Натальей Григорьевной пройдет в зеркальном фойе театра "Новая Опера" имени Колобова и будет проходить 2 апреля с 11 часов до 13 часов. В этот же день состоятся похороны на Ваганьковском кладбище, где Наталья Григорьевна будет похоронена рядом с мужем, выдающимся дирижером Евгением Владимировичем Колобовым», - сказали в московском театре РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Наталья Попович скончалась в пятницу после тяжелой и продолжительной болезни. Ей было 73 года.

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