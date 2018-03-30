В Сирии на мине подорвались трое солдат войск международной коалиции

СЕГОДНЯ 19:23 2018-03-30T19:24:05+03:00

СМИ считают, что жертв самодельного взрывного устройства на самом деле намного больше

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В Сирии взрыв самодельного взрывного устройства стал причиной гибели сразу нескольких военных международной коалиции. Информацию о смерти двоих военных США уже подтвердили в Пентагоне. Вследствие атаки погиб еще один военный, однако его национальность пока неизвестна.

Также есть информация о нескольких пострадавших. Однако их военная принадлежность пока тоже не установлена. Как и район, в котором произошло ЧП.

В настоящее время на месте происшествия работают саперы. Их задача обнаружить возможные иные взрывные устройства, которые исламисты могли заложить рядом с местом гибели троих солдат.

Также специалисты устанавливают, кто мог оставить самодельное взрывное устройство. Источники СМИ при этом сообщают, что Пентагон умалчивает истинное число жертв от атаки террористов.