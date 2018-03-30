Возбуждено уголовное дело после смерти ребенка от найденного на улице «лимонада»

СЕГОДНЯ 19:27 2018-03-30T19:27:53+03:00

Мальчика госпитализировали, но спасти его не удалось Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В пятницу, 30 марта, стало известно о возбуждении в подмосковном Подольске уголовного дела после смерти 11-летнего мальчика, выпившего найденный во дворе своего дома «лимонад».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности")», - говорится на сайте Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11-летний ребенок, гуляя 28 марта во дворе со своим восьмилетним братом, нашел открытую бутылку из-под лимонада «с неустановленной жидкостью». Сделав несколько глотков, он предложил попить брату, но тот отказался. Придя домой у ребенка стали проявляться признаки отравления. На следующий день мальчика госпитализировали, но спасти его не удалось.

«Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила от отравления неизвестным веществом», - уточнили в СКР.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2015 году похожий случай произошел в Вольске. Там двухлетний малыш умер после выпитого лекарства «на травах».