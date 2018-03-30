2018-03-30T19:27:53+03:00
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после смерти ребенка от найденного на улице «лимонада»

Трагический случай произошел в подмосковном Подольске
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Мальчика госпитализировали, но спасти его не удалосьМальчика госпитализировали, но спасти его не удалосьФото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

В пятницу, 30 марта, стало известно о возбуждении в подмосковном Подольске уголовного дела после смерти 11-летнего мальчика, выпившего найденный во дворе своего дома «лимонад».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности")», - говорится на сайте Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11-летний ребенок, гуляя 28 марта во дворе со своим восьмилетним братом, нашел открытую бутылку из-под лимонада «с неустановленной жидкостью». Сделав несколько глотков, он предложил попить брату, но тот отказался. Придя домой у ребенка стали проявляться признаки отравления. На следующий день мальчика госпитализировали, но спасти его не удалось.

«Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила от отравления неизвестным веществом», - уточнили в СКР.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2015 году похожий случай произошел в Вольске. Там двухлетний малыш умер после выпитого лекарства «на травах».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Сирии на мине подорвались трое солдат войск международной коалиции
Похороны Натальи Попович пройдут на Ваганьковском кладбище
Шварценеггеру сделали экстренную операцию на сердце
Сестра Юлии Скрипаль намерена приехать в Лондон
МИД РФ возмутился попытками спецслужб США контактировать с высылаемыми дипломатами
Аннулирована лицензия ЧОП, охранявшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
МИД Германии расстроил факт выдворения Москвой немецких дипломатов
Слуцкий назвал ответную высылку дипломатов адекватной и закономерной
Скончалась главный хормейстер театра «Новая опера» Наталья Попович
«Газпром» обжаловал решение по спору с «Нафтогазом»
Бурджанадзе заявила, что высылка российского дипломата из Грузии не входит в интересы страны
Минздрав планирует повысить продолжительность жизни до 76 лет к 2024 году
Пустыня Сахара продолжает захватывать новые территории
SpaceX запустила ракету с десятью спутниками связи
Климкин назвал нонсенсом высылку украинских дипломатов из РФ
Минприроды реорганизует Росгидромет в госкорпорацию
В Киеве звучат призывы закрыть православный храм Московского патриархата в здании Верховной рады
Посольство РФ в Чехии отреагировало на весть об экстрадиции Никулина в США
ОЗХО согласилась назначить на 4 апреля внеочередное заседание по делу Скрипаля
Дворкович исключил резкий рост цен на бензин